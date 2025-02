Porta Elisa News



Gorgone: "In questi giorni ho capito che cos'è il senso d'identità a Lucca"

domenica, 23 febbraio 2025, 19:53

Termina in pareggio lo scontro diretto tra Sestri Levante e Lucchese. Un punto fondamentale per l'obiettivo salvezza: "Un pareggio importante. Ho visto una Lucchese più scarica rispetto alle altre partite, come normale che sia considerando la settimana che abbiamo passato. Dopo una buona prima parte di gara, nel secondo tempo siamo calati. Sono contento dei recuperi di Gasbarro e Welbeck, con quest'ultimo fuori da diverso mesi. Mi dispiace per Galli, che si è infortunato subito: spero che non sia niente di grave".

"Le parole del tecnico Longo prima della partita? Non capisco quale sia secondo lui la nostra strategia. Abbiamo avuto diverse difficoltà logistiche: che c'è di male se i tifosi ci stanno aiutando? A proposito, ringrazio loro, la città sta aiutando in tutto e per tutto la squadra. Oggi ho capito che cos'è il senso d'identità a Lucca".