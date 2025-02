Porta Elisa News



Mister Gorgone: "C'è tanta amarezza"

domenica, 2 febbraio 2025, 19:53

Le ha provate tutte, anche se mancavano alcuni degli interpreti protagonisti, ai suoi ragazzi non si sente di rimproverare nulla, ma l'amarezza è tantissima. Mister Gorgone a fine gara può solo recriminare sulle tante occasioni sprecate: "Usciamo un'altra volta con zero punti, non voglio parlare del rigore su Selvini, ma certo come capita una mezza occasione prendiamo gol e veniamo puniti. Troppo facile prendere gol così e noi facciamo tanta fatica a realizzare contro una squadra che ha qualità".

"C'è tanta delusione quando fai questo tipo di partite e non porti a casa niente è pesante: abbiamo creato e subito nelle poche occasioni, quel secondo gol dentro l'area troppo facile. Non ho nient'altro da dire, ora certo se con partite del genere non si fanno punti. Magnaghi? Ha chiesto il cambio. Rinforzi? Ho parlato chiaro, vedremo".