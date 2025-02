Porta Elisa News



Il Comune: "Interagiremo con il club solo tramite atti formali"

giovedì, 13 febbraio 2025, 16:15

Dura nota dell'amministrazione comunale che ribadisce l'intenzione di confrontarsi con la nuova proprietà della Lucchese solo attraverso atti formali, e in tal senso comunica di aver provveduto a richiedere quanto dovuto per i mancati canoni del Porta Elisa, mentre a Palazzo Orsetti la Lucchese, così come prevederebbe la convenzione per lo stadio, non ha ancora comunicato i nomi dei nuovi proprietari (nemmeno quelli della breve gestione Longo),

"L'amministrazione comunale di Lucca – si legge in una nota – consapevole dell'importanza che la Lucchese 1905 riveste per la città e per la sua comunità sportiva, sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della preoccupante situazione societaria del club. A fronte delle incertezze emerse nelle ultime settimane, il Comune ha formalmente richiesto alla compagine societaria di fornire chiarimenti sul nuovo assetto, ancora non ufficialmente comunicato. Tale richiesta è stata trasmessa attraverso atti ufficiali, nel rispetto dei ruoli e delle competenze dell'ente pubblico e in ottemperanza a quanto richiesto espressamente nella concessione dello stadio Porta Elisa. Concessione in merito alla quale, sempre in via ufficiale, è stato richiesto il rispetto e il sollecito del pagamento delle pendenze in corso.



"L'amministrazione – conclude la nota – ribadisce che è ferma la volontà di monitorare la situazione affinché vi sia la massima chiarezza possibile a beneficio della città, dei tifosi e di tutti coloro che hanno a cuore la storia e soprattutto il futuro della Lucchese 1905. Al momento, il Comune di Lucca interloquisce con la società esclusivamente attraverso atti formali. Un approccio che si rende necessario per garantire trasparenza e ufficialità in un momento che richiede chiarezza e responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti".