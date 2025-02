Porta Elisa News



Saporiti ancora. una volta fa la differenza

sabato, 8 febbraio 2025, 17:56

Melgrati 6: Compie la prima parata a tempo scaduto, per il resto solo ordinaria amministrazione e un palo che lo salva nell'unico altro tiro nello specchio della porta del Milan futuro.

Gucher 5,5: La scelta di schierarlo centrale di destra sembra francamente scellerata, infatti l'austriaco è in costante difficoltà e quando può se la cava alla meglio con l'esperienza; contestualmente, nonostante le buone intenzioni e la classe superiore, da quella posizione non riesce a rendersi utile in rifinitura.

Benedetti 6,5: Gioca con grande tranquillità e sembra infondere sicurezza ai compagni, mostrando anche qualità e precisione in fase di disimpegno e costruzione dal basso.

Rizzo 6,5: Puntuale nelle chiusure, preciso quando è chiamato a partecipare all'azione, cerca l'anticipo e gli avversari non lo mettono mai in difficoltà.

Gemignani 5,5: L'impegno e il sacrificio non si discutono, così come la personalità, ma non sembra in gran giornata, tant'è che si fa banalmente saltare più volte e, soprattutto, pecca di egoismo quando si spinge in avanti.

Antoni 6,5: Concentrato, copre quasi sempre con efficacia la sua fascia e quando serve si inserisce mostrandosi intraprendente; non sempre conduce la sua iniziativa con sufficiente qualità, ma fornisce un assist a Magnaghi che poteva fruttare il terzo gol.

Visconti 7: Buona prova da mediano, si fa apprezzare soprattutto in interdizione ed è sempre presente nel vivo del gioco, dialogando in modo pulito coi compagni; sappiamo comunque che può fare di più in rifinitura.

Tumbarello 7: Padrone del centrocampo, i ragazzini del Milan trovano nel capitano un ostacolo quasi insormontabile; si concede anche qualche progressione in avanti e con un bel tiro propizia l'autogol che sblocca la partita.

Catanese 6: Svolge un gran lavoro in mediana ed è chiamato anche a supportare il gioco offensivo: lo fa con discreta costanza, poi a metà secondo tempo entra in riserva ma, nonostante cammini e sia anche ammonito, resta in campo fino al novantesimo, perché alla Lucchese le sostituzioni praticamente non esistono.

Saporiti 6,5: Non certo ispirato come in altre occasioni, nemmeno sui calci da fermo, ma si fa trovare pronto quando il Milan offre su un piatto d'argento l'occasione del raddoppio e poi rimane il più pericoloso dei rossoneri, sfiorando anche la seconda marcatura con una precisa rasoiata dal limite.

Magnaghi 6: La partita si mette bene e così deve per lo più svolgere lavoro sporco, i palloni giocabili che gli arrivano sono pochi, anche perché a dire il vero è un centravanti un po' atipico e spesso sguarnisce l'area di rigore; quando gli capita l'occasione Nava compie la parata del giorno, ma più che altro è un gol sbagliato.

Galli, Selvini, Badje s.v.