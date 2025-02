Porta Elisa News



L'orgoglio non basta

domenica, 2 febbraio 2025, 20:06

Malgrati 6: Il tempo di indossare i guanti e scoprire cosa significa giocare in porta nella Lucchese: non compiere nessuna parata e raccattare il pallone un paio di volte in fondo al sacco dopo che la difesa ha concesso inspiegabili occasioni gigantesche.

Sabbione 5: Non proprio una brutta partita, ma partecipa all'incredibile errore di posizionamento che porta al vantaggio della Pianese alla prima occasione.

Fazzi 5: Ritorna al centro della difesa e non se la cava nemmeno male, se non fosse che anche lui, come i compagni, non riesce a gestire bene i palloni che arrivano in area rossonera, peraltro pochi.

Gasbarro 5: Idem come i compagni di reparto: benino finché gli avversari non si presentano in area di rigore.

Gemignani 6: Uno dei migliori, si muove sulla fascia prendendo anche buone iniziative e mostrandosi intraprendente; nel secondo tempo scende di livello, anche perché la squadra o non crede nella rimonta o non ha la forza di farlo.

Antoni 5,5: Qualche buon cross però complessivamente timido quando, invece, viste le assenze servirebbe prendersi qualche responsabilità.

Visconti 5: Partita di puro contenimento, finché viene sovrastato dai dirimpettai in maglia gialla; niente in fase propositiva.

Tumbarello 5,5: Corre a destra e manca, prova anche qualcosa di propositivo, però in generale è chiaro che non ci crede nemmeno lui.

Gucher 5,5: Senza Saporiti non c'è versi di far gioco, allora Gorgone sposta l'austriaco a centrocampo, dove mostra qualche buona idea ma un passo troppo compassato per disordinare la difesa dei padroni di casa; spostato al centro della difesa, si fa anche lui beffare da Mignani sul gol che chiude la partita.

Selvini 5,5: Svaria sul fronte offensivo rendendosi utile, gestendo anche discretamente diversi palloni, però quando c'è da rifinire e concludere è impreciso.

Magnaghi 6,5: Prova a sostenere da solo il peso dell'attacco rossonero, riuscendo a rendersi più volte pericoloso: il palo che gli nega il gol è clamoroso in perfetto stile Lucchese di Gorgone, incredibile.

Salomaa 5: Entra propositivo a inizio del secondo tempo e dopo un paio di iniziative sparisce dalla partita.

Rizzo: s.v.