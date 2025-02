Pianese-Lucchese: 2-0 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 1 febbraio 2025, 16:53

Lucchese di scena in casa della Pianese al termine di una settimana sicuramente calda, dove non sono mancati gli arrivi di nuovi giocatori e dove permangono molte incertezze sui nomi dei reali acquirenti del sodalizio. Ma in campo servono punti salvezza: la possibile formazione

sabato, 1 febbraio 2025, 15:45

Il tecnico alle prese con numerose assenze: "Sto valutando se spostare Fazzi a centrocampo. Salomaa? Vedremo se metterlo dall'inizio o a gara iniziata. Giocheremo contro una squadra serena, che non ha particolari pressioni. Per noi, invece, è una partita fondamentale"

sabato, 1 febbraio 2025, 13:20

Nuovi ingressi per la Lucchese che ha annunciato ufficialmente l'arrivo di tre calciatori: si tratta di due difensori e un centrocampista. Nicholas Rizzo e Marco Ballarini arrivano in prestito dalla Triestina, Simone Benedetti a titolo definitivo dall'Avellino. Tutti con una manciata di presenze in campo in questa stagione

venerdì, 31 gennaio 2025, 18:12

Si conclude, e non certo come un po' tutti si aspettavano a inizio stagione, l'avventura di Lorenzo Palmisani e di Rocco Costantino alla Lucchese. Il portiere è rientrato a Frosinone, l'attaccante al Catania