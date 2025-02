Porta Elisa News



Serie C, una fabbrica di mangia allenatori

lunedì, 10 febbraio 2025, 08:53

di gianluca andreuccetti

Il successo contro il Milan B ha permesso alla Lucchese di ottenere tre punti vitali per la corsa salvezza. Contro il Diavolo, la Pantera ha offerto forse la migliore prestazione della sua stagione, sfruttando al massimo le occasioni da gol che le sono capitate. Una partita preparata bene da mister Gorgone, il quale adesso cercherà di mettere i suoi giocatori nelle migliori condizioni per poter dare continuità.

Come per i colori rossoneri, anche per il tecnico fino a questo momento non è stata una stagione semplice. Dopo un inizio nel complesso buono, la Lucchese infatti ha incontrato diverse difficoltà, scivolando giornata dopo giornata verso le zone calde della classifica. Il punto più basso è stata forse la sconfitta per 5-0 contro la Ternana, con la società che decise di respingere le dimissioni presentate da Gorgone nel post gara. Oltre alla Pantera, quali sono le squadre del girone B che quest'anno non hanno ancora cambiato l'allenatore?

Partiamo dalla prima classe, ovvero l'Entella che con Gallo in panchina sembra aver trovato stabilità. I liguri non perdono dal 26 settembre scorso e possono senza dubbio aspirare al ritorno in Serie B. I biancazzurri con grande probabilità lotteranno con un'altra formazione di livello, ovvero la Ternana. Un caso incredibile quello delle Fere, con il presidente che giovedì scorso aveva deciso di esonerare Abate, salvo fare qualche ora dopo un dietrofront. Mai in discussione invece la posizione di Greco e Baldini, tecnici che stanno contribuendo alla crescita rispettivamente di Torres e Pescara. Dopo la salvezza sofferta dello scorso anno, la Vis Pesaro può essere soddisfatta dell'ottimo lavoro di Stellone, con i marchigiani che possono ancora aspirare alla promozione diretta.

Tra le prime dieci in classifica anche il Rimini non ha mai cambiato allenatore. Buscè sta dando un'identità ai romagnoli, in piena corsa per i playoff. Dopo aver navigato in acque tranquille per diverse settimane, il Carpi, a quota 29 punti, rischia di essere risucchiato nella zona calda della classifica. Vedremo se la società deciderà di dare ancora fiducia a mister Serpini, tecnico che lo scorso anno ha contribuito al ritorno in Serie C.

A chiudere troviamo, forse per poche ore ancora, il Milan B. In estate, il Diavolo ha scommesso su Bonera, reduce dall'esperienza con Pioli in prima squadra ma alla prima esperienza da allenatore. I risultati non sono stati soddisfacenti, considerando il terzultimo posto in classifica e il rischio serio di dover disputare i playout.