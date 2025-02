Porta Elisa News



Varetti: "Convocata l'assemblea per nominare il nuovo amministratore"

martedì, 18 febbraio 2025, 20:33

di fabrizio vincenti

“Sono convocate due assemblee dei soci, la prima il 21 febbraio, la seconda il 25, nella prima si prenderà atto delle dimissioni di Longo. Vogliamo cercare di capire cosa intende fare la nuova proprietà con la quale non abbiamo contatti, non la conosco”: a palrare è Liban Varetti, il dottore commercialista che da anni si occupa di svolgere il ruolo da revisore della Lucchese.

Perché due assemblee?

“La prima l'ho convocata io, la seconda l'avvocato Storelli che è l'organismo di vigilanza della Lucchese”.

Conferma che Longo si è dimesso?

“Sì, l'assemblea del 21 è formalmente per superare lo stallo delle sue dimissioni e di una situazione che non è indubbiamente normale”.

Perché il suo incarico non era in visura camerale?

“E' stata aggiornata, ho provveduto io stesso, anche se dovevano provvedere altri. Ovviamente è aggiornata a Longo che nel frattempo si è dimesso...”.

E se le assemblee dovessero andare deserte?

“La società non può rimanere senza amministratori, in ogni caso chi si dimette resta in carica per l'ordinaria amministrazione”.

E se l'amministratore non si rintraccia?

“La società non può restare in questo stallo. Non è che i soci, a maggiore ragione se sono soci unici, non hanno responsabilità, la legge parla chiaro”.

Vede vie di uscita?

“Dipende da cosa vuol fare la proprietà se mette mano o no e paga oppure se intende cedere nuovamente, non ne ho idea”.

Che idea si è fatta della doppia cessione in poche settimane?

“Può essere servito a chi aveva la proprietà iniziale della Sanbabila per sgravarsi dei debiti assunti dall'acquisto del Gruppo Bulgarella”.

Il Gruppo Bulgarella non pare certo aver venduto nelle mani giuste.

“E' una storia che non è nata bene a gennaio, con tutte le attenuanti per lo stato di salute di Bulgarella, che credo abbiano influito anche tenendo conto che che la Lucchese all'interno del Gruppo Bulgarella non è certamente una priorità”.