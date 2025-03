Porta Elisa News



Catanese-Gemignani: doppio forfait per la gara con la Ternana

martedì, 25 marzo 2025, 08:58

La gara di Legnago lascia strascichi in casa rossonera: già dal campo si erano visti uscire malconci almeno un paio di giocatori. E in effetti, Catanese è alla prese con un trauma al ginocchio con interessamento del legamento collaterale che potrebbe tenerlo lontano per un po' dal terreno di gioco, mentre Gemignani ha accusato un problema di natura muscolare alla coscia come confermato dai controlli effettuati nella giornata di lunedì.

Se per il primo i tempi di recupero paiono più lunghi, per il secondo dovrebbe trattarsi di uno stop di una decina di giorni: di certo i due non saranno a disposizione per la gara di domenica contro la Ternana. Sul fronte dei rientri, si tenta invece di recuperare Tumbarello proprio per la gara con gli umbri, mentre per Saporiti servirà ancora tempo.