Porta Elisa News



D'Andrea, ecco chi è il nuovo amministratore unico della Lucchese

giovedì, 27 marzo 2025, 15:22

La proprietà non si sa ancora chi sia, anche se in molti ipotizzino che dietro l'ennesimo (il quarto) passaggio della Lucchese in soli 60 giorni ci sia Benedetto Mancini, un imprenditore che sino ha avuto davvero tanta sfortuna con il calcio, visto che le sue trattative non sono riuscite a sortire effetti per i più svariati motivi. Ma quello che è certo è che il nuovo amministratore unico della Lucchese è Nicola D'Andrea.

D'Andrea, campano di nascita (è di Caserta), è un ex ciclista che ha all'attivo alcuni precedenti nel mondo sportivo, tra cu lo Spartak, società di calcio a cinque femminile (il cui sito non è raggiungibile) e la Juve Caserta, società di basket di serie B, che però lo ha visto in carica per soli due mesi e che proprio in quella estate non è riuscita a iscriversi al campionato. "A maggio 2020, – si legge su Wikipedia – dopo il fallimento della gestione Iavazzi, entra in gioco l'ex ciclista professionista Nicola D'Andrea che però non riesce ad iscrivere la squadra al campionato di Serie A2". Non è andata bene, almeno in quella circostanza.

"Amministratore Delegato presso JuveCaserta Basket Official, A.G. presso Officine Grafiche SRL e Presidente e Fundador presso SpartakC5. Precedentemente: Red gold e Tipaldi Group srl Ha studiato Political science presso Università DI Napoli "Federico II": ecco come si definisce invece lo stesso D'Andrea su Facebook che parla ogni tanto anche di calcio come quando è stato nominato ministro dello sport Andrea Abodi: "Finalmente L’Italia Ha una persona attenta, capace e di SPESSORE alla guida del dicastero dello SPORT. In bocca al lupo MINISTRO !!!!".

D'Andrea, nel frattempo, sempre sul suo profilo Facebook, ha ricondiviso il comunicato dell'acquisto della Lucchese, commentandolo così: "impegno duro. Amministrativo e sportivo. Ci sono. Forza Lucchese". Il suo ultimo post, prima di quello sulla Lucchese, era dedicato ai Garby, i contenitori per la raccolta differenziata, definiti "Top".