Porta Elisa News



Ferrarese: "Penalizzazione? Attendiamo motivazioni, ma pensiamo di fare ricorso"

venerdì, 7 marzo 2025, 23:19

Il diesse rossonero Claudio Ferrarese era a Pescara al seguito della squadra, al di là del rammarico per un risultato che per due terzi di partita era in bilico, c'è tutta la preoccupazione per il momento e per la penalizzazione appena inflitta: "Sei punti non ce li aspettavamo, andremo ora a leggere le motivazioni, ma c'è tutta l'intenzione di fare ricorso, nella nostra situazione due punti in più o in meno, possono fare la differenza: faremo appello".

"Sul fronte societario, non abbiamo novità, non saprei cosa dire: so chi ci sono alcune situazioni in ballo, speriamo che qualcuno faccia davvero questo passo. Da parte nostra continueremo a andare in campo per una questione di onore, e proveremo a salvarci, sono anche convinto che più punti dovessimo fare per raggiungere la salvezza e maggiori sarebbero le probabilità di trovare acquirenti".