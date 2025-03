Porta Elisa News



Gli avversari sulla strada dei rossoneri: il Legnago

mercoledì, 19 marzo 2025, 07:56

di gianluca andreuccetti

Entra nel vivo la corsa salvezza per la Lucchese, che sabato pomeriggio è attesa dallo scontro diretto contro il Legnago, gara valida per la 33^giornata di Serie C. Altra sfida delicata per i rossoneri, chiamati all'ennesima prova d'orgoglio, in un contesto che rimane al limite del surreale.

Contro i veneti sarà un vero e proprio spareggio salvezza. I biancoblù occupano l'ultimo posto in classifica e hanno 6 punti in meno rispetto alla Pantera. Una stagione ricca di difficoltà per i padroni di casa, che il 20 gennaio scorso hanno cambiato allenatore. Dopo aver esonerato Contini, la società ha deciso di puntare su mister Bagatti. Dal suo arrivo, il Legnago ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi (di cui uno contro la capolista Entella) e 4 sconfitte. Una squadra quindi da non sottovalutare, che nelle ultime settimane è rientrata in piena corsa per i playout.



Durante il mercato invernale, la dirigenza ha rinforzato la rosa biancoblù con diversi colpi in entrata tra cui anche tre attaccanti come Morello, Vitale e Spalluto. I veneti sono reduci da due ko di fila, contro Rimini e l'ultimo contro il Perugia. In questa stagione, il Legnago ha vinto 2 volte in casa, contro Pineto e Milan Futuro. Il modulo utilizzato nelle ultime settimane è il 4-2-3-1 e il capocannoniere è Svidercoschi, che ha messo al referto 5 gol e 4 assist.

Quello di sabato sarà il terzo confronto in assoluto tra Legnano e Lucchese. All'andata assistemmo ad una gara equilibrata, terminata sul risultato di 1-1. Un tabù da sfatare per i rossoneri, che contro i veneti non hanno mai vinto.