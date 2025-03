Porta Elisa News



Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Legnago

lunedì, 17 marzo 2025, 14:31

Lo stadio di Legnago è intitolato dal 2006 a Mario Sandrini, ex centrocampista della squadra veneta e medico. L'impianto ha una tribuna coperta con seggiolini e una seconda tribuna scoperta sul lato opposto dell'impianto, riservata ai tifosi ospiti, e la proprietà è del Comune di Legnago. Si tratta di un impianto polivalente, avendo una pista di atletica che non favorisce la vicinanza con il terreno di gioco.

La capienza complessiva, dopo gli ultimi lavori ultimati una quindicina di anni fa, è di 2152 spettatori: 1440 nella tribuna ovest coperta e 712 nella est scoperta. A fine 2021, il Legnago ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con Sportium per la riqualificazione dello stadio e l'eliminazione della pista di atletica. Su questo terreno in erba naturale, in passato, ha giocato anche la Virtus Verona.