Porta Elisa News



Il tempo passa: la palla torna in mano al sindaco Varetti?

giovedì, 6 marzo 2025, 07:24

Una prima assemblea dei soci andata deserta, con la seconda convocata per il 14 marzo (il 13 si dovrebbe invece tenere quella della Sanbabila srl che detiene il 100% della Lucchese), una richiesta di chiarimenti indirizzata dal sindaco revisore Liban Varetti alla proprietà (la Slt Associati srl) per chiarire come si vuole gestire l'azienda e il relativo piano industriale caduta nel vuoto. La paralisi della società rossonera, a cui si aggiungono i mancati pagamenti di stipendi a giocatori (che hanno messo come sempre avviene in questi casi la società in mora) e collaboratori, oltre a un numero da definire di decreti ingiuntivi in tribunale da parte dei creditori, è sotto gli occhi di tutti, anche se forse qualcuno sembra continuare a girarsi dall'altra parte.

A questo punto, tra mille trattative improbabili o comunque molto difficili, il pallino potrebbe tornare nelle mani di Varetti che in queste ore invierà un invito alla proprietà (di cui Stefano Sampietro è amministratore delegato) per proporre una composizione negoziata della crisi. Si tratta di uno strumento giuridico relativamente recente per arrivare a comporre la situazione con i creditori evitando il fallimento. Se anche a questa ipotesi, e in assenza di nuovi proprietari forniti di solide garanzie, al sindaco non resterebbe altro che dirigersi verso il tribunale per relazione lo stato in cui versa la Lucchese. La sensazione è che la prossima settimana, tra assemblee dei soci (in cui dovrebbe essere sostituito anche l'amministratore Longo) potenziali acquirenti e ulteriore invito alla proprietà a sbloccare la situazione, si possa generare una svolta.