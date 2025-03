Porta Elisa News



In cerca di punti per la salvezza sul campo

giovedì, 6 marzo 2025, 15:03

In casa Lucchese è stata un'altra settimana difficile, dove a farla da padrone sono state ancora una volta le voci di un ulteriore cambio societario. In attesa della penalizzazione che potrebbe arrivare a breve, i rossoneri domani sera saranno ospiti del Pescara. Una sfida fondamentale per poter sperare ancora nella salvezza diretta, sul campo.

Non ci dovrebbero essere grosse novità rispetto all'undici iniziale visto sabato scorso. Tra i pali Melgrati, con Benedetti che invece dovrebbe essere confermato al centro della difesa. Ai suoi lati, spazio ancora una volta a Rizzo sul centro-sinistra e Gucher sul centro-destra. Permane l'emergenza a centrocampo, con Testini (Gorgone sconterà l'ultima giornata di squalifica) che, a meno di sorprese, dovrebbe fare a meno ancora una volta sia di Galli che di Tumbarello. Salgono le quotazioni di Nana Welbeck che, dopo gli spezzoni contro Sestri Levante e Carpi, potrebbe partire da titolare. Ai suoi lati, conferme per Visconti e Catanese, nel ruolo di mezze ali. Antoni e Gemignani invece agiranno sulle due fasce. In attacco, spazio al tandem formato da Saporiti e Magnaghi, con Selvini che questa volta dovrebbe partire dalla panchina.