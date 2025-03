Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: il Pescara

mercoledì, 5 marzo 2025, 16:52

di gianluca andreuccetti

La Lucchese tornerà in campo venerdì alle ore 20:30 allo stadio "Adriatico" contro il Pescara, gara valida per la 30^giornata del campionato di Serie C. I rossoneri vogliono dare seguito al pareggio ottenuto contro il Carpi, provando a smuovere ancora la classifica.

Il Delfino è un avversario ostico da affrontare, anche se non sta passando un momento semplice. Dopo una prima parte di campionato chiusa al secondo posto, nel girone di ritorno gli abruzzesi hanno avuto un crollo inaspettato, con 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Nello scorso fine settimana è arrivato un pareggio per 1-1 in casa contro la Spal, che ha permesso comunque agli uomini di Baldini di salire al quarto posto.

Una corsa frenata anche dai tanti infortuni, come ad esempio quello di Erdis Kraja, arrivato nell'ultima sessione di mercato dall'Atalanta U23. Oltre a lui, la dirigenza biancazzurra ha deciso di rinforzare la squadra anche con il difensore centrale Edoardo Lancini, il terzino Gaetano Letizia e l'attaccante Thomas Alberti, quest'ultimo arrivato dal Modena. Inoltre, con 26 reti subite, il Delfino ha la terza miglior difesa di tutto il girone B. Il miglior marcatore è Davide Merola, a quota 6 centri.

In casa, il Pescara ha raccolto meno del previsto, ovvero 21 punti. L'ultima vittoria tra le mura amiche risale al 9 novembre, contro il Sestri Levante. All'andata, i biancazzurri si imposero per 3-1 al "Porta Elisa". L'ultima volta che la Lucchese ha espugnato l'Adriatico è stato il 2 settembre 2007. In quell'occasione furono decisive le reti di Bolzan, Nocentini e Giglio.