Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: la Ternana

venerdì, 28 marzo 2025, 09:04

di gianluca andreuccetti

Si accende la corsa alla salvezza diretta. A cinque giornate dal termine, la Lucchese ha un calendario non semplice, a partire dalla sfida di domenica al "Porta Elisa" contro la Ternana. Dopo aver fermato l'Entella due settimane fa, i rossoneri sono chiamati ad un'altra prestazione di livello, contro una squadra in lotta per la promozione diretta.

Le Fere stanno confermando le aspettative di inizio di stagione. I numeri parlano chiaro. I rossoverdi hanno rispettivamente il miglior attacco (61 reti fatte) e la miglior difesa (17 reti subite). Al momento, sta portando dei frutti positivi la scelta fatta ad inizio stagione di puntare su Ignazio Abate, alla prima esperienza da allenatore tra i professionisti. In campionato la Ternana ha collezionato 21 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo ko risale al 16 febbraio, 1-0 in casa del Campobasso.

Da quel momento in poi, gli umbri hanno collezionato ben 16 punti in 6 partite, pareggiando solo l'ultima sfida, ovvero il derby contro il Perugia. Il modulo di base è il 4-2-3-1, con una rosa tra le più competitive. Il giocatore da tenere d'occhio è Emanuele Cicerelli, esterno sinistro arrivato in prestito la scorsa estate dal Catania. Con 17 reti all'attivo, il classe 1994 è il capocannoniere del girone B. In attacco, spicca anche Pietro Cianci, punta centrale che invece ha segnato 12 gol in 30 presenze.

La Ternana ha il terzo miglior rendimento fuori casa del raggruppamento, con 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. All'andata, la Lucchese subì la peggiore sconfitta della stagione, perdendo per 5-0. Nel post-partita successe di tutto, con mister Gorgone che rassegnò le sue dimissioni, salvo poi alla fine rimanere. Gli ex di questa partita sono Niccolò Fazzi (passato in Umbria nell'ultimo mercato invernale) e Alexis Ferrante (transitato a Lucca nella stagione 2014-15). L'ultimo successo contro i rossoverdi al Porta Elisa risale al 9 maggio 2010, con il match che terminò per 4-0. Decisive la doppietta di Biggi e le reti di Marotta e Pezzi.