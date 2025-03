Porta Elisa News



Slitta la composizione negoziata della crisi

mercoledì, 26 marzo 2025, 09:02

E' ancora fumata grigia in casa rossonera, per quello che riguarda il futuro societario. Mentre i potenziali acquirenti spuntano come i funghi e con la stessa velocità, dopo un po' di pubblicità, si sganciano, il sindaco della Lucchese Liban Varetti ha terminato la raccolta della documentazione relativa ai conti aziendali. Ma per il deposito della domanda di composizione negoziata della crisi serviranno ancora alcuni giorni: alcuni ostacoli per un conflitto tra procedure concorsuali e quelle sportive starebbe ulteriormente facendo slittare il deposito della domanda in Camera di Commercio.

Nel frattempo, i giorni passano e senza novità di rilievo per metà del mese prossimo, quando ci saranno da pagare altri stipendi, la situazione destinata a divenire irrisolvibile: servono soldi prima possibile. Il resto sono spot pubblicitari. Ieri, intanto, si è profilato a Lucca persino l'avvocato Longo che è a tutt'oggi il legale rappresentante del club e che si è dichiarato disponibile a seguire la strada della procedura negoziata.

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, lo ricordiamo, è uno strumento che consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria. In pratica, l'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario (in che condizioni sia la Lucchese è sotto gli occhi di tutti) che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente nel tentativo di percorrere una strada di risanamento e avvia un confronto con gli amministratori in carica.