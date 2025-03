Porta Elisa News



Mancati pagamenti, ecco il deferimento della Lucchese

lunedì, 3 marzo 2025, 14:39

Come scontato, dopo il mancato pagamento degli emolumenti dovuti entro febbraio, la Lucchese e il suo amministratore unico Giuseppe Longo (ora in carica presso anche le scritture in Camera di Commercio) sono stati deferiti, a seguito della segnalazione della Covisoc, dalla procura federale. Ora la procedura per la penalizzazione in classifica (4 p 6 punti) è stata avviata formalmente: analoga sorte è toccata a Messina, Taranto e Triestina. Nel frattempo, il revisore della società Liban Varetti ha inviato nella scorsa settimana una lettera in cui chiede conto, entro pochi giorni, di come l'attuale proprietà intende gestire il club. In assenza di chiarimenti, la strada è quella del tribunale.

"Giuseppe Longo, Amministratore Unico della Lucchese 1905 S.r.l., – si legge nella nota della Figc – è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. Il dirigente è stato, inoltre, deferito per non aver provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore, nonché a titolo di responsabilità propria".