Porta Elisa News



Gorgone: "La squadra sta dimostrando grande disciplina e mentalità"

sabato, 15 marzo 2025, 08:23

Vittoria di carattere della Lucchese, che nei minuti finali ha battuto nel finale il Campobasso, mister Gorgone è molto contento della prestazione dei suoi: "La mancanza di una società non sarà mai un alibi. Da gennaio abbiamo fatto 16 punti in 10 partite. Durante il mercato, sono arrivati calciatori che hanno dato una grossa mano. Faccio i complimenti al gruppo Lucchese, compresi anche i dipendenti, visto che anche loro non ricevono uno stipendio da ottobre. Siamo in una situazione delicata, di sopravvivenza".

"Sul campo avremmo 35 punti e saremmo salvi, i meriti vanno a questa squadra, che sta dimostrando disciplina e una mentalità rigida. Saremmo a +12 sulla penultima senza la penultima. Salvezza diretta? Io ci spero anche se è difficile, abbiamo una rabbia dentro che ci permette di dire la nostra. Espulsione? Non ho detto nulla, vorrei più tolleranza dal direttore di gara. Lunedì presenteremo il ricorso a costo di indebitarci personalmente. Magnaghi è uscito per un fastidio al flessore".