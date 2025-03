Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Squadra viva, peccato per le occasioni"

sabato, 22 marzo 2025, 20:17

Pari amaro, l'ennesimo per la Lucchese, che non nella sua giornata migliore è più volte andata vicina al risultato pieno a Legnago. In sala stampa, a sorpresa, arriva il tecnico Gorgone che ha dovuto vedere dalla tribuna il match perché squalificato: "Abbiamo creato tante occasioni anche se loro hanno creato qualcosa su alcuni svarioni nostri. La squadra è viva, ha dato vita a una gara intensa. Per me c'era un rigore netto, quello su Fedato, e mi spiace per chi si è fatto male. Peccato, perché si è creato abbastanza, ma ci portiamo dietro una gara giocata con grande intensità".

"Cartano non era in un ruolo suo, poi si è ripreso, certo potevamo gestire meglio alcune ripartenza a volte siamo stati un po' precipitosi. Poi loro hanno cambiato assetto nel secondo tempo, a saperlo prima potevamo valutare qualcosa di diverso ma hanno lottato sino all'ultimo: abbiamo dimostrato un'altra volta che ce la giochiamo per vincere. Tante occasioni nelle gare di Lega Pro creano così tante occasioni. Risultato giusto? Abbiamo avuto più occasioni anche se loro hanno prodotto di più nella ripresa, ma le occasioni sono quasi il doppio per noi. Il Legnago lotterà sino alla fine non era facile venire qui e creare così tanto. Siamo vivi, lo abbiamo dimostrato ancora una volta".