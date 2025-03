Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: l'Entella

lunedì, 10 marzo 2025, 11:36

di gianluca andreuccetti

Archiviata la batosta di Pescara, la Lucchese è pronta a tornare in campo. Domani sera alle 20:45, i rossoneri affronteranno al "Porta Elisa" la Virtus Entella, gara valida per la 31^giornata del campionato di Serie C. Un turno infrasettimanale sulla carta complicato, considerando che di fronte ci sarà la capolista.

I biancocelesti sono la squadra più in forma di questo 2025, con 8 vittorie e 2 pareggi. I liguri guidano il girone B con 63 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla Ternana. Inoltre, l'Entella è reduce da 24 risultati utili consecutivi, con l'ultima sconfitta che risale al 26 settembre, in casa contro il Pescara. I chiavaresi hanno rispettivamente il secondo miglior attacco (46 reti) e la seconda miglior difesa (18 reti), di tutto il girone B.

Nell'ultimo mercato invernale, la formazione di Gallo si è rinforzata con gli arrivi del difensore Motoc, del terzino Boccadamo dalla Pianese e di Karic e Fall, dal Trapani. Il modulo utilizzato è il 3-5-2 e il capocannoniere è Andrea Franzoni. Sempre in attacco, occhio anche a Guiu, Castelli e all'esterno destro Bariti, quest'ultimo a quota 4 reti e 9 assist.

Il grande ex di questa partita è Andrea Tiritiello, punto fermo dello scacchiere di Gallo. Il difensore ha vestito la maglia della Lucchese dal 2022 al 2024, collezionando 5 reti in 72 presenze. Il match d'andata, disputato allo stadio Comunale di Chiavari, terminò sullo 0-0. L'ultima vittoria dei rossoneri risale al 13 novembre 2023. In quell'occasione, fu decisiva la rete segnata nei minuti finali della partita da Federico Russo.