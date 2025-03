Porta Elisa News



Prestazione da squadra

sabato, 1 marzo 2025, 17:43

Melgrati 6: Inoperoso, gli unici due tiri in porta del Carpi sono il rigore e la punizione dei gol; sul primo intuisce e si rammarica di non aver effettuato la parata.

Gucher 7: Legge il gioco prima degli altri e non ha problemi in difesa, concedendosi anche qualche sortita in avanti e pregevoli cambi di gioco.

Benedetti 7: Giganteggia sulle palle alte, gestisce bene la costruzione del gioco e gli avversari non riescono mai a superarlo.

Rizzo 7: Tiene alta la squadra andando ad aggredire i suoi dirimpettai nella loro metà campo, così dalla sua parte gli ospiti non riescono ad organizzare nessuna giocata.

Gemignani 7: Parte mezzala, però si vede subito che qualcosa non funziona, non lui peraltro, così torna nel suo ruolo abituale dove fa la differenza con numerose iniziative sulla fascia, con gli avversari che non riescono a leggere i suoi movimenti.

Antoni 6: Causa il rigore con un fallo inutile e ingenuo, poi gestisce la sua prestazione senza prendere iniziative degne di nota, ma gioca non al meglio della condizione.

Selvini 6: Inizia sulla fascia destra, poi viene alzato seconda punta e si rende utile tenendo, e bene, molti palloni e facendo un pressing ossessivo che manda in ambasce la modesta difesa del Carpi; la sua caparbietà porta opportunità per i compagni, da parta sua invece in rifinitura e in fase conclusiva non è lucido e sbaglia tutto ciò che si può sbagliare.

Visconti 7: Col centrocampo falcidiato da assenze e giocatori in senza il ritmo partita, tocca a lui giocare davanti alla difesa e il giovane veterano rossonero, che si era perso e aveva ampiamente deluso nella prima fase di stagione, si dimostra giocatore intelligente, duttile e anche di personalità.

Catanese 7: Praticamente è l'unico centrocampista di ruolo e non si risparmia nel tamponare e cercare di supportare in avanti i compagni, finendo stremato come al solito.

Saporiti 7: L'idea di formazione iniziale non funziona e così deve sacrificarsi in aiuto del centrocampo; viste le sue qualità la scelta appare quanto meno bizzarra, fatto sta che le poche volte che riesce a entrare nel gioco fa comunque la differenza e da fermo provoca il gol del vantaggio.

Magnaghi 7: La sua idea di gioco è estremamente chiara: prendere il pallone e tirare in porta; lotta, gioca di sponda e, per l'appunto, tira da qualsiasi posizione, trovando il gol.

Welbeck, Ballarini, Badje s.v.