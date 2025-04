Arezzo-Lucchese, il recupero mercoledì prossimo

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 21 aprile 2025, 11:05

Anche il calcio e la FIGC piangono la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all'età di 88 anni: d'intesa con tutte le componenti federali, sono state sospese tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti

sabato, 19 aprile 2025, 14:15

Derby cruciale per la Lucchese, che lunedì alle ore 15 affronterà fuori casa l'Arezzo. Gara fondamentale per i rossoneri, che in caso di risultato positivo si avvicinerebbero alla salvezza diretta. Mancherà Gucher squalificato, Tumbarello non recupera: la probabile formazione

venerdì, 18 aprile 2025, 09:04

Dopo la parentesi Troise, la società ha optato per il cambio in panchina, puntando su Christian Bucchi. Dal suo arrivo, gli amaranto hanno collezionato 18 punti portando a casa anche lo scontro diretto contro il Pescara. L'Arezzo ha collezionato 58 punti ed è in piena corsa per il quarto posto

giovedì, 17 aprile 2025, 16:30

Inaugurato nel 1961 con il nome di Stadio Comunale, dal 2006 l'impianto è stato ribattezzato Città di Arezzo. Inizialmente aveva a disposizione solo la tribuna coperta e il settore sul lato poi è stato progressivamente ampliato.