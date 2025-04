Arezzo-Lucchese: 4-1 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 23 aprile 2025, 22:38

Dopo il sindaco revisore e la squadra, anche la Procura della Repubblica chiede il fallimento della Lucchese 1905. Il pubblico ministero Enrico Corucci, sulla base della documentazione trasmessa dal Tribunale Civile ha chiesto il fallimento della società rossonera

mercoledì, 23 aprile 2025, 20:31

Il tecnico rossonero: "Peccato perché abbiamo questi momenti negativi che decidono, ma adesso c'è una partita importante. Andiamo avanti, anche se ci sono molti assenti: abbiamo solo un risultato e non è detto basti, peccato perché abbiamo fatto una rincorsa clamorosa in una situazione vergognosa.

mercoledì, 23 aprile 2025, 20:30

La difesa rossonera in piena emergenza non regge alla lunga gli attacchi dei padroni di casa che dilagano nella ripresa: Magnaghi incide ancora una volta, Saporiti e Selvini invece sono spuntati: le pagelle di Gazzetta

martedì, 22 aprile 2025, 18:34

Dopo la sospensione di tutte le manifestazioni sportive in Italia per la morte di Papa Francesco, domani alle ore 18 i rossoneri saranno di scena ad Arezzo: mini tour de force con vista sulla salvezza per la Pantera, chiamata ad un risultato positivo per avvicinarsi al proprio obiettivo.