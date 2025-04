Porta Elisa News



Barsanti: "Ci sono alcune piste serie, abbiamo già ricevuto i loro rappresentanti"

martedì, 15 aprile 2025, 09:09

Nel corso del via libera alle torri faro da parte del consiglio comunale, che è arrivato con il voto favorevole del centrodestra e il voto contrario del centrosinistra, il vice sindaco Barsanti ha annunciato che alcuni soggetti economici si sono avvicinati al Comune manifestando interesse per la Lucchese: “La situazione attuale è molto delicata, con tutti i passaggi societari avvenuti, attualmente c'è un presidente che potete vedere cosa ha nel suo passato nel calcio e con cui abbiamo deciso di non interloquire, c'è da fare un plauso alla squadra e al mister: tentano, nonostante tutto, di salvarsi sul campo e e salvare la categoria potrebbe essere un vantaggio. Ci sono alcune piste serie, che abbiamo ricevuto e che in questa fase si può forse, dico forse, senza farmi illusioni, trovare una strada anche attraverso l'intervento del tribunale. C'è poco tempo. Ma al momento la Lucchese non è ancora fallita”.

Dunque alcuni soggetti, per il momento non resi noti, si sarebbero avvicinati per capire i margini per il salvataggio della Lucchese a patto che rimanga in categoria sul campo. Barsanti ha anche attaccato frontalmente l'opposizione per l'atteggiamento avuto in queste settimane sulle vicende rossonere anche ricordando i precedenti, non certo lusinghieri, dell'amministrazione Tambellini in tema di sport e segnatamente di Lucchese.

“L'opposizione – ha ricordato – voleva incontrare le nuove società quando da autorità importanti ci veniva detto di non incontrare Vitaglione e gli altri e il consigliere Alfarano voleva portare queste gente in commissione. La seconda proprietà, Sampietro, è venuta solo qualche ora a Lucca e sono spariti dopo l'acquisto e l'opposizione voleva convocarli in commissione? Quando nel 2019 la Lucchese stava fallendo si palesò anche un certo Nuccilli, un pluriprotestato, e il sindaco Tambellini lo incontrò definendo l'incontro “soddisfacente”. Noi non abbiamo ricevuto certe persone perché con le informazioni che avevano non intendevamo riceverle”.

Quanto ai lavori alle torri faro, sono stati difesi da tutta la maggioranza sindaco in testa. “Trasformare spesa corrente in spesa strutturale – ha detto Pardini –, ecco cosa stiamo facendo, anche stasera ho sentito cose incredibili dall'opposizione: spendiamo tanto e bene. Chi più spende meno spende. Investire nello sport è fondamentale, sono molto contento di questo intervento allo stadio: abbiamo idee chiarissime”.

“Se non si fa l'intervento – ha ricordato invece Barsanti – lo stadio rimane chiuso. Vogliamo fare un intervento una volta per tutte, la visione è di fare un intervento adeguato per ogni categoria, come del resto voleva fare ma non ha fatto l'amministrazione Tambellini nel 2015. Questo intervento è la tomba sul nuovo stadio? Nel maggio 2024, abbiamo approvato una delibera per approntare le torri faro che sia compatibile con il nuovo stadio, e nella stessa abbiamo approvato di lavorare per il rifacimento dell'impianto o con il club o con privati o noi stessi. Il Gruppo Bulgarella non ha mai tramutato in atti concreti il suo progetto, da loro solo una manifestazione di interesse e non essendo arrivato nulla, sarà l'amministrazione a cercare nuove collaborazioni e ci lavoreremo noi a lotti. Il primo dei quali è proprio l'intervento delle torri. Per la tribuna coperta servono molte risorse, meno per le curve mentre la gradinata possiamo anche abbatterla e fare un nuovo settore. Le torri faro vengono fatte per un impianto pubblico, non si tratta di un intervento per un piccola parte della città come sostiene la sinistra. Qualcuno sostiene sia immorale, ad oggi, con la scelta dell'amministrazione Tambellini, sono stati spesi circa un milione per il noleggio delle torri. L'intervento è per lo stadio per la Lucchese, per ogni evento che dovesse ospitare l'impianto: non c'entra nulla la categoria”.

“Noi colpevoli dei rapporti con la società Bulgarella? Un dato incontrovertibile è che il condannato per il fallimento della Lucchese Libertas Moriconi – ha aggiunto – va ad abbracciare e baciare il sindaco Tambellini per le elezioni vinte. Nel 2019 non ci fu mai un interessamento quando fallimmo da parte dell'amministrazione Tambellini che non andò mai a trovare nemmeno la squadra a differenza di noi; l'allora assessore allo sport era in vacanza in Turchia mentre falliva la Lucchese. Come allora la squadra era in autogestione ma non videro mai nessuno e il sindaco Tambellini, una volta salvatasi sul campo, fece i complimenti alla Lucchese ma la squadra disse no grazie. Provate a smentire”.