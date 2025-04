D'Andrea: "L'istanza di fallimento? Varetti ha fatto quello che doveva fare"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 13 aprile 2025, 18:20

Ancora una grande prestazione corale, arricchita da qualche assolo di livello: Selvini devastante, anche se si mangia il raddoppio, Gucher di autorità eed esperienza, Antoni corre per due: le pagelle di Gazzetta

domenica, 13 aprile 2025, 17:40

Il tecnico rossonero: "Paghino e sono liberi di mandare via chi vogliono, ma non permetteremo di giocare con questa maglia: hanno cambiato ogni giorno la data del pagamento, ma stessero attenti se pensano di fare con la quinta cessione in pochi giorni, rimangono con il cerino in mano. La situazione...

domenica, 13 aprile 2025, 14:30

Rossoneri alla caccia di punti salvezza contro i marchigiani: mister Gorgone recupera sia Benedetti che Ballarini e rilancia dal primo minuto Galli. Saporiti parte dalla panchina. Occasione per Ballarini a inizio ripresa, poi eurogol di Selvini che si mangia due volte il raddoppio

sabato, 12 aprile 2025, 17:32

Archiviata la disfatta di Pontedera e l'ennesima settimana di passione, la sfida contro la Vis Pesaro rappresenta un crocevia importante per la salvezza diretta o per la posizione play out. Gorgone potrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime due partite: la probabile formazione