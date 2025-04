Porta Elisa News



Gli avversari sulla strada dei rossoneri: il Pontedera

giovedì, 3 aprile 2025, 18:54

di gianluca andreuccetti

Incertezza e grande preoccupazione. Questa la situazione che purtroppo la Lucchese sta vivendo da diverse settimane. All'orizzonte c'è la sfida contro il Pontedera, fissata per sabato alle ore 17:30 allo stadio "Ettore Mannucci". Vedremo se, dopo l'ultimatum fissato nei giorni scorsi, la squadra deciderà o meno di affrontare la partita.

Parlando delle questioni legate al campo, i granata occupano il dodicesimo posto in classifica a quota 41 punti. L'obiettivo è quello di blindare la salvezza diretta e di provare a centrare i playoff, per il terzo anno di fila. La formazione di Menechini sta beneficiando di una buona seconda parte di campionato, con 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il Pontedera è reduce da 3 risultati utili consecutivi e nell'ultimo turno ha battuto per 3-0 in trasferta la sorpresa Pianese.

Durante il mercato invernale, i granata hanno messo a segno diversi colpi in entrata. In attacco, spiccano gli arrivi di Gaddini dall'Arezzo e di Vitali, esterno che al momento ha messo al referto 4 reti e 1 assist in 10 presenze. Il modulo è il 4-2-3-1 e gli elementi da tenere d'occhio sono Corona e Italeng, entrambi a quota 9 reti. In casa, il Pontedera in questa stagione ha collezionato 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

All'andata, la Lucchese si impose per 2-1, grazie ai gol di Magnaghi e Saporiti. L'ultima vittoria allo stadio Mannucci risale al 16 ottobre 2021, match che vide i rossoneri prevalere per 3-2. In quell'occasione, decisiva la doppietta di Semprini e la rete di Fedato.