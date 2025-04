Porta Elisa News



Gli avversari sulla strada dei rossoneri: l'Arezzo

venerdì, 18 aprile 2025, 09:04

di gianluca andreuccetti

Un derby spartiacque per la stagione della Lucchese. In pieno caos societario, alle ore 15:00 del giorno di pasquetta i rossoneri affronteranno in trasferta l'Arezzo, gara valida per la 37^giornata del campionato di Serie C. A 180 minuti dal termine del campionato, la Pantera è al momento salva direttamente, grazie alla forbice di 9 punti sul Sestri Levante, penultimo in classifica.

Una sfida ricca di insidie, contro una squadra che vuole prepararsi al meglio ai playoff. Dopo la parentesi Troise, il 4 febbraio la società ha optato per il cambio in panchina, puntando su Christian Bucchi. Dal suo arrivo, gli amaranto hanno collezionato 18 punti portando a casa anche lo scontro diretto contro il Pescara. Fino a questo momento l'Arezzo ha collezionato 58 punti ed è in piena corsa per il quarto posto. Con 34 reti subite, il Cavallino ha la sesta miglior difesa di tutto il girone B.

Durante l'ultimo mercato invernale, l'Arezzo si è rinforzato con gli arrivi dello svincolato Dezi e di due attaccanti provenienti dalla Serie B, come Capello e Ravasio, quest'ultimo tra gli ex di questa partita. Il modulo utilizzato nelle ultime settimane è il 4-3-3 e uno tra i giocatori di maggiore spicco è Emiliano Pattarello, a quota 15 reti in 35 presenze e in corsa per il titolo di capocannoniere del girone B. In casa, l'Arezzo ha collezionato 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, l'ultima arrivata l'11 marzo scorso contro il Carpi.

All'andata, assistemmo ad una gara nel complesso equilibrata, con gli amaranto che si imposero per 1-0 grazie al gol di Guccione. Rossoneri che rimasero in dieci uomini dopo venti minuti dall'inizio. L'ultima vittoria della Lucchese al "Città di Arezzo" risale al 3 ottobre 2023, nel 1^turno della Coppa Italia Serie C. In quell'occasione, decisivi i gol di Romero, Yeboah e Russo.