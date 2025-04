Porta Elisa News



Servirà tutta la grinta possibile

venerdì, 4 aprile 2025, 19:51

Al termine di una settimana tra le più delicate della storia recente della Lucchese, domani i rossoneri affronteranno in trasferta il Pontedera. Crocevia importante per la Pantera, chiamata a vincere per sperare ancora nella salvezza diretta.

Gorgone, complice qualche acciacco, potrebbe riproporre il 3-4-1-2 visto domenica contro la Ternana. Tra i pali Coletta, al posto dello squalificato Melgrati, con Rizzo, Benedetti e Gucher come trittico difensivo. In mezzo al campo, spazio ancora a Visconti, affiancato da uno tra Welbeck e Galli. Ancora out Tumbarello, con il capitano che va verso un altro forfait. Sulle fasce, Antoni e Ballarini, con Gemignani che, seppur non al meglio, potrebbe partire dalla panchina.

In avanti la coperta è corta, con Selvini e Fedato che agiranno alle spalle dell'unica punta, ovvero Magnaghi. Procede il recupero di Saporiti, che però potrebbe rientrare eventualmente per le due partite di questa stagione. Lucchese: Coletta; Rizzo, Benedetti, Gucher, Antoni, Welbeck (Galli), Visconti, Ballarini; Selvini, Fedato, Magnaghi. All: Gorgone