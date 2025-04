La squadra e lo staff firmano l'istanza di fallimento

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 10 aprile 2025, 17:59

L'amministratore unico della Lucchese: "Non aspetterò la scadenza del 16 aprile, parlerò con il sindaco revisore e se entro domani non saranno effettuati i pagamenti mi dimetterò. Ho due potenziali acquirenti pronti a rilevare la Lucchese e a pagare sin da subito 600 mila euro.

giovedì, 10 aprile 2025, 08:25

Dopo il rinvio della scorsa settimana, anche stavolta Benedetto Mancini ha deciso che non è il caso di venire a Lucca e confrontarsi, ormai dopo 15 giorni dall'acquisto della Lucchese, con la città. La conferenza stampa prevista per le ore 11 è stata annullata in serata, mentre dei bonifici non...

giovedì, 10 aprile 2025, 07:50

C'è un personaggio che non ha incarichi societari ufficiali ma che si sta muovendo al seguito di Mancini: si tratta di un giovane manager, Riccardo Fabbro, il cui nome compare anche nella comunicazione inviata all'Associazione Italiana Calciatori circa il pagamento delle spettanze e che sta tenendo contatti in numerosi ambienti

mercoledì, 9 aprile 2025, 17:38

Anche oggi del bonifico più volte promesso dal nuovo proprietario della Lucchese Benedetto Mancini (a stamani mattina il passaggio di proprietà della Sanbabila srl che detiene a sua volta il 100% della Lucchese non era ancora visibile in Camera di Commercio) non c'è ancora traccia nei conti dei giocatori e...