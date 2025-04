Porta Elisa News



Lucchese, ore frenetiche

venerdì, 4 aprile 2025, 07:43

Scade oggi l'ultimatum dei giocatori che hanno chiesto fatti e non parole al nuovo proprietario Mancini assente da Lucca da martedì scorso: si parla di un possibile bonifico nella giornata odierna, ma, forse, non dai conti della Lucchese. Una situazione in continua evoluzione, ma con alcuni punti fermi. A cominciare dal fatto che dell'amministratore unico D'Andrea non c'è stata traccia in città almeno sino a ieri sera. Anche la dichiarata intenzione di voler aprire conti bancari sarebbe naufragata di fronte alle tempistiche, evidentemente ritenute troppo ravvicinate dagli istituti bancari. Così, sarebbe emersa l'opzione di garantire comunque i pagamenti attraverso il conto dell'azienda che ha rilevato la Sanbabila, che a sua volta detiene la Lucchese, ovvero la BM Sport & Management srl. Una procedura che non sarebbe prevista dai regolamenti e che avrebbe conseguenze amministrative ma che consentirebbe almeno di far affluire denaro sui conti dei giocatori, fermi agli stipendi di ottobre scorso.

La squadra, che nel comunicato aveva richiesto alla nuova proprietà di attivarsi "per diminuire l'inadempienza e render manifesto il piano di gestione societaria e garantire, senza dubbi, le modalità di pagamento del debito sportivo entro nel termine di venerdì 4 aprile 2025" sarà dunque chiamata a decidere. Intorno ai giocatori, tante le pressioni perché scendano in campo, ovviamente a cominciare dalla Lega Pro il cui interesse principale (qualcuno ritiene quasi esclusivo) è quello di non compromettere il secondo girone su tre di questo campionato con un nuovo ritiro di una formazione. Nelle prossime ore, la scelta.