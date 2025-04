Lucchese-Vis Pesaro: 1-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 12 aprile 2025, 17:32

Archiviata la disfatta di Pontedera e l'ennesima settimana di passione, la sfida contro la Vis Pesaro rappresenta un crocevia importante per la salvezza diretta o per la posizione play out. Gorgone potrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime due partite: la probabile formazione

sabato, 12 aprile 2025, 11:17

L'istanza di fallimento presentata dal sindaco revisore Liban Varetti è giunta telematicamente in tribunale nella serata di giovedì scorso. Già ieri il giudice incaricato della pratica ne ha preso possesso e già nella prossima settimana verrà convocata l'udienza preliminare.

venerdì, 11 aprile 2025, 08:07

I biancorossi, al sesto posto in classifica e tra le sorprese di questo campionato, sono reduci dalla sconfitta nel derby contro il Rimini, con l'ultima vittoria che risale al 22 marzo, contro la Pianese. Marchigiani ormai sicuri dei playoff

giovedì, 10 aprile 2025, 23:19

Al termine dell'ennesima giornata intensa ed emotivamente complicata, è arrivata la richiesta di istanza di fallimento per la Lucchese 1905 anche da parte del sindaco revisore della società Liban Varetti: da domani sarà sulla scrivania del giudice Lucente che dovrà occuparsi del caso. Cosa succede adesso