Mister Gorgone: "Hanno reagito alla grande ma quello che sta accadendo è una vergogna"

domenica, 13 aprile 2025, 17:40

Non è stata una settimana facile, nemmeno questa, ma, alla fine, anche stavolta la sua squadra non l'ha tradito, ha risposto alla grande, e mister Gorgone non può non sottolinearlo in sala stampa: "A differenza dell'altra volta quando parlai poco della partita, abbiamo vinto una gara molto importante contro una squadra forte. A Pontedera, non l'ho sottolineato per non sembrare un alibi, ma sapete che settimana avevamo passato. Hanno reagito alla grande, alimentando speranze, saremmo salvi a livello aritmetico".

"Ho letto le dichiarazioni di D'Andrea che ha detto si sarebbe dimesso se la società non paga. Paghino e sono liberi di mandare via chi vogliono, ma non permetteremo di giocare con questa maglia: hanno cambiato ogni giorno la data del pagamento, ma stessero attenti se pensano di fare con la quinta cessione in pochi giorni, rimangono con il cerino in mano. Avranno avuto dei problemi... C'è l'istanza di fallimento e sono convinto che le persone serie si avvicineranno, quelle non serie vanno allontanate. Pagare è un dovere. Adesso potrebbe avvenire un'altra cessione? Hanno avuto dei problemi a livello tempistico? Devono stare a casa, sono due mesi che siamo in autogestione. Dal 16 febbraio siamo in autogestione, ci sono giocatori che mi hanno detto che vanno a casa perché non possono pagare l'affitto: è vergognoso. Se non hanno i soldi vadano a casa, se pagano perfetto, basta che la Lucchese si salvi e cambino allenatore visto che dicono che contesto la società. Non abbiamo un euro, ecco la verità: perché non hanno pagato nulla, nemmeno un ristorante. Fatevi da parte e lasciate che se c'è qualcuno che si fa avanti, si faccia avanti".