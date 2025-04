Pontedera-Lucchese: 4-1 al 37' st Segna Selvini

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 5 aprile 2025, 19:35

Il tecnico rossonero: "Ho visto una settimana dove di calcio abbiamo purtroppo fatto poco, probabilmente potevamo perderla comunque ma la sensazione di una squadra scarica, senza energia è stata evidente. Non cerchiamo alibi, ma è chiaro che è difficile riattaccare la spina.

sabato, 5 aprile 2025, 19:34

I rossoneri cancellano l'impresa con la Ternana con una gara disastrosa contro il Pontedera in cui si salvano solo Coletta che, almeno, evita un passivo più pesante e Selvini che timbra un nuovo gol: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 4 aprile 2025, 19:51

Al termine di una settimana tra le più delicate della storia recente della Lucchese, domani i rossoneri sono attesi dal derby contro il Pontedera. Gorgone, complice qualche acciacco, potrebbe riproporre il 3-4-1-2 visto domenica contro la Ternana. La probabile formazione

venerdì, 4 aprile 2025, 19:30

Da Roma arriva la notizia, ma non ancora l'accredito, del pagamento di tre stipendi: i calciatori, per senso di responsabilità, scelgono di scendere in campo: "La volontà della squadra è sempre stata quella di giocare e mantenere la continuità sportiva, anche per rispetto della maglia e della comunità di Lucca,...