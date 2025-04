Porta Elisa News



Quattro giorni per giocarsi tutto

martedì, 22 aprile 2025, 18:34

Quattro giorni dove la Lucchese si gioca tutto. Dopo la sospensione di tutte le manifestazioni sportive in Italia per la morte di Papa Francesco, domani alle ore 18 i rossoneri saranno di scena ad Arezzo. Tour de force con vista sulla salvezza per la Pantera, chiamata ad un risultato positivo per avvicinarsi al proprio obiettivo.

Gorgone dovrebbe ripartire dal 3-5-2 e confermare gran parte dell'undici iniziale visto contro la Vis Pesaro. In porta Melgrati, in difesa out per squalifica Gucher, con Cartano che dovrebbe prendere il suo posto sul centrodestra. A completare il reparto Benedetti e Rizzo. A centrocampo, non recupera Tumbarello con Visconti che quindi agirà in cabina di regia. Spazio anche a Galli e Welbeck, in vantaggio su Ballarini.A completare il reparto, Antoni e Gemignani. In attacco non ci dovrebbero essere dubbi con la conferma del tandem formato da Magnaghi e Selvini. Partiranno dalla panchina Saporiti, Fedato e Badje, pronti a dare una mano a partita in corso. Lucchese: Melgrati; Rizzo, Benedetti, Cartano; Visconti, Galli, Welbeck (Ballarini), Antoni, Gemignani; Magnaghi, Selvini.