Punti per alimentare il sogno salvezza

sabato, 19 aprile 2025, 14:15

di gianluca andreuccetti

Derby cruciale per la Lucchese, che lunedì alle ore 15 affronterà fuori casa l'Arezzo. Gara fondamentale per i rossoneri, che in caso di risultato positivo si avvicinerebbero alla salvezza diretta. Lontano dal terreno di gioco la situazione rimane molto critica, tenendo conto anche delle difficoltà logistiche riscontrate per organizzare questa trasferta.

Gorgone dovrebbe confermare il 3-5-2 e gran parte dell'undici iniziale visto contro la Vis Pesaro. Tra i pali Melgrati, mentre in difesa pesa l'assenza di Gucher, leader tecnico e caratteriale di questa squadra. Al posto dell'austriaco, out per squalifica, dovrebbe esserci Cartano, con Benedetti e Rizzo a completare il reparto. In mezzo al campo, va verso un altro forfait Tumbarello, che salterà anche il derby contro gli amaranto. Confermato Visconti in cabina di regia, con Galli e Welbeck (o Ballarini che non sta al meglio) come mezze ali. Sulle fasce agiranno Antoni e Gemignani.

In attacco, spazio al tandem che nelle ultime settimane ha regalato diverse soddisfazioni alla Lucchese, formato da Magnaghi e Selvini. Potrebbe partire dalla panchina Saporiti, utile insieme a Fedato e Badje a partita in corso. Lucchese: Melgrati; Rizzo, Benedetti, Cartano (Gasbarro); Visconti, Galli, Welbeck (Ballarini), Antoni, Gemignani; Magnaghi, Selvini.