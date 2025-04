Sestri-Lucchese, ecco quando si giocherà

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 29 aprile 2025, 15:50

Conclusa la regular season con la Lucchese costretta per un solo punto a giocarsi la salvezza ai play out, ecco gli accoppiamenti del girone B e le sfide tra le squadre impegnate per la promozione e per la salvezza

domenica, 27 aprile 2025, 19:29

Con l'ultima di campionato, dopo che l'Entella era già stata promossa nelle scorse settimane, si è definito il quadro delle gare play off e play out anche nel girone dei rossoneri: ecco tutti gli accoppiamenti

domenica, 27 aprile 2025, 18:47

Tutti i rossoneri fanno il loro dovere, ma Gucher, Visconti, Selvini e Saporiti vanno sopra la media e confezionano ancora una gran bella prestazione che sposta gli equilibri in campo: le pagelle di Gazzetta

domenica, 27 aprile 2025, 18:46

Il tecnico rossonero: "S convinto che questa squadra ha dentro una rabbia mostruosa che consentirà di prenderci sul campo quello che meritano. Vorremmo giocare dopodomani. Questa città merita una società seria, lo merita questa maglia. E faremo di tutto per mettere il primo mattoncino"