Torri faro al Porta Elisa, Difendere Lucca: "La sinistra? Vota contro perché odia lo sport"

mercoledì, 16 aprile 2025, 18:12

Con la variazione al Piano triennale dei lavori pubblici approvata dalla maggioranza prende avvio l'iter finale per le nuove torri faro allo stadio. "Un traguardo importante dopo decenni di rinvii e una condizione necessaria per ottenere l'agibilità del Porta Elisa", scrive in una nota il gruppo consiliare di Difendere Lucca.

"La giunta Pardini dimostra di puntare sullo sport a 360 gradi – continua la nota – e la scelta di dotare il Porta Elisa di nuove torri faro a 65 anni dalla realizzazione di quelle esistenti e non più agibili, dimostra il coraggio delle scelte e un cambio di passo mai avuto finora in questo settore. Un settore che grazie all'assessore Barsanti si è dotato di visione, programmazione e una moltitudine di interventi sui vari impianti del Comune, lasciati in stato di abbandono dalla precedente amministrazione".

"Le torri faro rientrano in una scelta politica ben precisa: dotare la città di impianti agibili e sicuri, iniziando un percorso di sistemazione dell'esistente, siano essi piccoli o grandi impianti, e di progettazione di nuovi. L'intervento delle torri faro, come ricordato dal nostro assessore, altro non è che un primo importante mattone per l'ammodernamento e riqualificazione del Porta Elisa, dopo gli altri più piccoli ma importanti come il nuovo impianto di videosorveglianza e il rifacimento del manto erboso"

"Un intervento – prosegue Difendere Lucca - che onora quanto dichiarato nel nostro programma elettorale e che, in assenza di privati che possano dare alla città uno stadio nuovo, vede l'amministrazione comunale intervenire direttamente secondo una visione che si ponga l'obiettivo di uno stadio sicuro, agibile e moderno per il calcio professionistico, a prescindere dalla categoria o dal destino della prima squadra della città. Un intervento, lo ricordiamo, necessario per ottenere l'agibilità e non più rinviabile, pena non poter più utilizzare lo stadio".

"Se da una parte di questa amministrazione dimostra con i fatti visione e prospettiva per lo sport cittadino – conclude Difendere Lucca – dall'altra la sinistra dimostra ancora una volta la propria incapacità di entrare nel merito, facendo un'opposizione in aula a tratti ridicola e votando contro il provvedimento. Ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, la sinistra dimostra di odiare non solo la Lucchese, ma lo sport in generale".