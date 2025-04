Porta Elisa News



Trasferta bis di Arezzo: Mancini non tira fuori un euro, ci pensano i tifosi

martedì, 22 aprile 2025, 17:59

La discutibile e certamente ipocrita scelta dei vertici del calcio italiano di rinviare le gare della giornata di lunedì in concomitanza con la morte di Papa Francesco – quando gli stessi hanno permesso la disputa in ogni ora, in ogni categoria di gare nel giorno della Santa Pasqua – ha finito per pesare sulla Lucchese, alle prese con una crisi finanziaria totale.

E se la prima e inutile trasferta (visto che i rossoneri erano già ad Arezzo quando è arrivato l'ordine perentorio di non giocare) era stata pagata con soldi dei tifosi e anche grazie alla generosità del presidente dell'Arezzo Femminile, alla squadra e allo staff è toccato riattivarsi in sole 24 ore per trovare nuovo denaro in grado di garantire le spese per la trasferta di domani, qualche migliaio di euro, pullman compreso.

Totalmente assente, ma nessuna sorpresa, il proprietario della Lucchese Benedetto Mancini che anche nella circostanza non ha mosso un dito e tantomeno tirato fuori un euro, così come gli altri personaggi che in società ricoprono incarichi o hanno fornito consulenze (da Nicola D'Andrea a Riccardo Veli per terminare con Riccardo Fabbri), è toccato ancora una volta ai tifosi che a tempo di record sono riusciti a trovare il denaro per garantire la nuova trasferta di Arezzo.