Barsanti: "Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per salvare la categoria"

giovedì, 22 maggio 2025, 16:38

A poche ore dalla dichiarazione di fallimento della Lucchese 1905, sulle prospettive di quello che potrebbe essere il tentativo di salvataggio che sta mettendo in piedi Affida srl, è intervenuto il vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti attraverso un post sul suo profilo Facebook. Una via, quella del salvataggio, non certo semplice, ma ancora possibile.

"Quanto sia difficile la situazione della ???????????????????????????????? – scrive Barsanti – non lo abbiamo mai nascosto. E, permettetecelo, nemmeno quale sia stato il nostro impegno personale e come amministrazione cittadina in questi mesi. Non è qui il caso di ricordare quanto fatto: chi ci ha seguiti, libero da interessi di parte e posizione preconcette, lo sa bene. Per chi non lo sapesse, con il ???????????????????????????????????????? di stamani della Lucchese 1905, l'ennesimo della sua storia piena purtroppo di tribolazioni, si è aperta paradossalmente l'ultima speranza di mantenere la categoria faticosamente e coraggiosamente salvata da giocatori e dal tecnico della stagione appena conclusa. Era praticamente l'unica via tecnicamente percorribile. Una via che, come ho sempre detto, è tutt’altro che facile. Il percorso è molto stretto e tortuoso, i primi passi sono stati mossi e altri dovranno essere fatti in questi giorni.Il tempo è poco ma, da parte nostra, statene certi, stiamo mettendo e metteremo tutti noi stessi, a cominciare dal sindaco, per provare a percorrere la strada".