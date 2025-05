Porta Elisa News



Del Prete: "Ecco cosa deve fare chi vuole rilevare la Lucchese"

venerdì, 23 maggio 2025, 13:47

Claudio Del Prete, appena nominato curatore del fallimento della Lucchese 1905 non ha perso tempo e dopo una serie di primi incontri ha comunicato la procedura che intende seguire per provare a salvare l'iscrizione alla Serie C e il titolo sportivo.

"Stante i tempi strettissimi per bandire una eventuale asta del ramo aziendale sportivo – scrive – ogni eventuale interessato a rilevare de!o ramo al fine di ottenere l’assegnazione del titolo sportivo dovrà preliminarmente depositare su un c.c. vincolato alla procedura di liquidazione giudiziale tu!e le somme necessarie a pagare il debito sportivo consolidato alla data del 31.5.2025 così come previsto dal combinato disposto degli ar!. 16 e 52, 3^ comma delle NOIF ( Norme organizzave interne FIGC ) oppure a garantire con fidejussione bancaria a prima richiesta il pagamento di detto debito".

"Il debito sportivo è in corso di quantificazione con gli organi federali – aggiunge – per cui si invita ogni eventuale interessato all’operazione di cui sopra a prendere contatto con gli uffici del curatore in Porcari Via Romana Est 52 ( tel 0583-299884-298323) od anche dire!amente con gli uffici della LEGA PRO di Firenze .-In mancanza di assolvimento al deposito su c.c. della somma necessaria o alla prestazione di fidejussione sostitutiva, la procedura di vendita del ramo d’azienda sportivo non potrà essere va!utata nei tempi tecnici necessari".