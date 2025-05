Porta Elisa News



Del Prete: "Oggi, primo contatto con Affida"

lunedì, 26 maggio 2025, 20:27

Primo contatto tra Affida srl interessata a rilevare il ramo sportivo della Lucchese e il curatore fallimentare Claudio Del Prete. La conferma arriva dallo stesso Del Prete (nella foto): "Ho avuto un contatto con il dottor Gabriele Nencini consulente di Affida srl, al quale ho comunicato i dati essenziali, ancorché purtroppo non ancora definitivi, del debito sportivo da assolvere. L'importo definitivo siamo ancora in attesa che lo comunichi la Covisoc. Per il momento non posso aggiungere altro".

Dunque, il primo incontro è andato in porto e da questo Affida ha avuto una dimensione dell'ammontare, per quanto non ancora precisa, che dovrebbe versare su un conto vincolato un c.c. vincolato alla procedura di liquidazione giudiziale oppure prestando una fidejussione sostitutiva. In assenza di questi passaggi, lo stesso Del Prete nei giorni scorsi aveva dichiarato che non potrà procedere all'asta. Ora c'è da attendere l'entità definitiva della cifra.