Forza, Lucchese

venerdì, 16 maggio 2025, 18:57

Una partita che vale una stagione. In un Porta Elisa che va verso il record stagionale di presenze (con circa 300 tifosi da Sestri Levante e code continue ai botteghini dello stadio), la Lucchese si gioca la permanenza in Serie C. Fondamentale la spinta che arriverà dal pubblico, con i rossoneri che dovranno vincere con almeno un gol di scarto per salvarsi sul campo.

Gorgone potrebbe riproporre il 3-5-2 visto una settimana fa. In porta Melgrati, con Rizzo, Benedetti e Gucher a comporre il trittico difensivo. In mezzo al campo, Welbeck e Galli si giocheranno una maglia da titolare, con Visconti in cabina di regia. L'altro ballottaggio è invece tra Tumbarello e Ballarini. A completare il reparto Antoni e Gemignani che agiranno rispettivamente a sinistra e a destra. In attacco, staffetta tra Magnaghi e Fedato con Saporiti destinato a partire dall'inizio. Lucchese: Melgrati; Rizzo, Benedetti, Gucher, Antoni, Galli (Welbeck), Visconti, Ballarini (Tumbarello), Gemignani; Magnaghi (Fedato), Saporiti.