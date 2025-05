Porta Elisa News



Giudice sportivo, tre giornate di squalifica a Moreno Micheloni

lunedì, 19 maggio 2025, 18:44

Mano pesante del giudice sportivo che ha esaminato i referti di gara dei play out verso lo SLO della Lucchese Moreno Micheloni che è stato squalificato per tre turni per avere "al 48° minuto del secondo tempo, tenuta una condotta non corretta in quanto, dopo la fuoriuscita del pallone dalla linea laterale, si impossessava del pallone e, dapprima lo tratteneva senza restituirlo e, dopo che un calciatore avversario andava a recuperarlo, rapidamente lo allontanava il più possibile spingendo lateralmente il calciatore stesso così creando un clima di tensione. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare, la sua antisportività e la funzione di SLO ricoperta (r. Arbitrale)".

Mille euro di multa alla Lucchese per avere "i suoi raccattapalle, dal 44° minuto del secondo tempo al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni così provocando ritardi nella ripresa del gioco. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c)".