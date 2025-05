La Figc affonda la Lucchese: 14 punti di penalizzazione

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 27 maggio 2025, 17:35

Ai titoli di coda la trattativa per rilevare il ramo sportivo della Lucchese da parte di Affida: "Diversamente da quanto ci era stato comunicato sino al giorno dell'udienza del 21 - sono risultati debiti sportivi per oltre 2 o 3 volte maggiori di quelli che sino a qualche giorno fa...

lunedì, 26 maggio 2025, 20:27

Il curatore fallimentare: "Ho avuto un contatto con il dottor Gabriele Nencini consulente di Affida srl, al quale ho comunicato i dati essenziali, ancorché purtroppo non ancora definitivi, del debito sportivo da assolvere. Per il momento non posso aggiungere altro"

sabato, 24 maggio 2025, 08:16

l percorso è stato individuato, e non era così scontato, i tempi possono esserci, ed era una delle altre preoccupazioni ricorrenti in questa stagione a dir poco turbolenta: ora c'è da capire la cifra esatta a cui gli eventuali interessati potranno concorrere per rilevare il ramo sportivo della Lucchese 1905...

venerdì, 23 maggio 2025, 16:12

ll sindaco Pardini e l'assessore allo Spor Barsanti hanno ricevuto una delegazione della squadra e dello staff per la consegna di un riconoscimento: "La città vi è grata per quello che avete fatto sul campo e si è unita nel simbolo che siete stati.