L'appello di capitan Coletta: "Ora o mai più: al Porta Elisa non si gioca una semplice partita"

martedì, 13 maggio 2025, 21:36

Parte la vendita dei biglietti per la gara decisiva di sabato prossimo dei rossoneri che incontrano nel match di ritorno playout il Sestri Levante: sarà una partita senza prova d'appello e con la necessità di essere vinta per salvare la categoria. E a chiamare a raccolta i tifosi rossoneri ci ha pensato direttamente il capitano Jacopo Coletta che attraverso i suoi social ha lanciato un messaggio emozionante con cui invita tutti a sostenere senza risparmio di energie la Lucchese in una gara che potrebbe segnare il suo destino.

"ADESSO O MAI PIÙ. Sabato sera, alle 20, al Porta Elisa non si gioca una semplice partita. Si gioca la storia. Si gioca il futuro della Lucchese, la nostra maglia, la nostra identità. Non basta dare il massimo, sabato dobbiamo essere una famiglia, un muro rosso e nero, un unico battito. Abbiamo bisogno di ognuno di voi. Delle vostre mani, della vostra voce, del vostro cuore. Noi daremo tutto, fino all’ultimo respiro. Ma da soli non basta. Insieme possiamo farcela. Insieme siamo invincibili.Facciamo tremare il Porta Elisa. Facciamolo diventare un inferno per chi vuole spegnere le nostre speranze, ma soprattutto facciamolo per gli unici che quest anno non hanno mai mollato, noi squadra e voi tifosi. Facciamo vedere a tutta Italia che Lucca non muore. Lucca lotta. Lucca vince.Sabato. Ore 20. Tutti allo stadio. Per la Lucchese. Per noi. Per sempre.Il vostro capitano.