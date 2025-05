Porta Elisa News



L'avversario nello spareggio salvezza: il Sestri Levante

martedì, 6 maggio 2025, 14:22

di gianluca andreuccetti

Con il fiato sospeso. La Lucchese è a lavoro in vista del primo atto dei playout, in programma per sabato alle 20:00, contro il Sestri Levante. Trasferta delicata per i rossoneri, che dovranno fare di tutto per uscire dal "Sivori" con un risultato positivo, in vista della gara di ritorno.

I corsari hanno chiuso il campionato al penultimo posto in classifica, a 8 punti (14 senza la penalizzazione) di distanza dalla formazione di Gorgone. Dopo la salvezza sorprendente dello scorso anno, il Sestri Levante sta vivendo una stagione instabile, con ben tre cambi di allenatore. Il 3 marzo scorso, la società ha deciso di esonerare Longo, affidando la panchina ad Alberto Ruvo, alla sua prima esperienza in Serie C. Dopo il suo arrivo, i corsari hanno ottenuto 11 punti in 9 gare, vincendo anche contro il Pescara.

In questa stagione, tra le proprie mura amiche i rossoblu hanno collezionato 16 punti, con l'ultima vittoria in casa che risale al 23 marzo scorso. Inoltre, il Sestri Levante ha chiuso la stagione regolare con il terzo peggior attacco del girone B (34 reti all'attivo). La novità delle ultime settimane è di natura tattica, con il passaggio al 3-5-2. Occhio a Parravicini e Clemenza (migliori marcatori della squadra) e a Fusco, che in campionato ha messo a referto 5 assist.

Un match d'andata non semplice, dove la concentrazione e la stabilità mentale saranno fondamentali. Durante la regular season, sia all'andata che al ritorno, tra Lucchese e Sestri Levante sono arrivati due pareggi. L'ultimo confronto tra le due squadre è del 23 febbraio scorso, con il match che terminò per 1-1, con le reti di Rizzo e Brunet. L'ultima vittoria della Pantera in casa dei liguri risale al 9 settembre 2023, con il gol arrivato nel secondo tempo da parte di Rizzo Pinna.