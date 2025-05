Porta Elisa News



Lucchese, attesa per la cifra d'asta

sabato, 24 maggio 2025, 08:16

Il percorso è stato individuato, e non era così scontato, i tempi possono esserci, ed era una delle altre preoccupazioni ricorrenti in questa stagione a dir poco turbolenta: ora c'è da capire la cifra esatta a cui gli eventuali interessati potranno concorrere per rilevare il ramo sportivo della Lucchese 1905 fallita nei giorni scorsi in Tribunale.

Il curatore fallimentare Claudio Del Prete, nella giornata di ieri ha definito le modalità per rilevare il ramo sportivo: servirà depositare su un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione o depositare una fideiussione di eguale importo per poter partecipare all'asta per l'assegnazione. Il tutto ovviamente tenendo conto che i pagamenti degli stipendi dovranno essere effettuati entro il 5 giugno prossimo, pena la mancata iscrizione.

La cifra vincolata dovrà proprio essere pari all'importo degli stipendi e contributi che i tesserati rossoneri non hanno ricevuto in questa stagione. E l'importo si saprà solo nella giornata di lunedì quando la Covisoc trasmetterà la cifra esatta. Al momento, non c'è un importo preciso, ma la sensazione è che sia, considerando che in essa dovranno essere contenuti anche gli emolumenti di maggio, superiore a quella ipotizzata nelle scorse settimane. Sarà la Covisoc a indicarla con precisione: il deposito richiesto da Del Prete sarà solo per avere la certezza che chi è intenzionato a rilevare il ramo sportivo ne ha i mezzi e la volontà. Nell'asta vera e propria, invece, andranno il valore contabile dei giocatori con un contratto anche per le prossime stagione e i beni materiali della Lucchese (mezzi, computer, marchio).

C'è grande attesa per capire se Affida e il soggetto di dimensioni internazionali da cui è partecipata muoveranno le loro pedine. Serve costituire una nuova società calcistica (destinata a rilevare il ramo sportivo messo all'asta), serve pianificare tutte le operazioni necessarie per l'iscrizione, serve, soprattutto, preparare l'importo da destinare al pagamento delle spettanze. Una corsa contro il tempo, ma se ci sarà la volontà, lo spazio, almeno da un punto di vista tecnico giudiziario, è stato creato.