Lucchese, conclusa l'udienza prefallimentare: attesa la decisione del giudice

mercoledì, 21 maggio 2025, 10:41

E' durata circa 50 minuti l'udienza prefallimentare che riguarda le sorti della Lucchese 1905. In Tribunale si sono presentati, oltre al sindaco revisore della società Liban Varetti, anche il primo cittadino e il vice Pardini e Barsanti, i rappresentanti di Affida srl che è interessata all'acquisto, una rappresentanza dei giocatori (Coletta e Fedato) e in videocollegamento l'attuale proprietario Benedetto Mancini. All'uscita, bocche chiuse, l'unico commento da parte del sindaco Pardini: "Vogliamo provare a essere ottimisti, altro non posso aggiungere". Ma pesano e molto i tempi stretti.

Il giudice, dopo aver ascoltato le parti, si è riservato una decisione che potrebbe arrivare tra la giornata di oggi e quella di domani. Come si ricorderà, l'udienza era stata rinviata dal giudice Ricotti che la scorsa settimana aveva ricevuto una manifestazione di interesse non vincolante presentata da Affida srl, attuale main sponsor dei rossoneri, che aveva messo nero su bianco l'ipotesi di rilevare in qualche modo il club. E' forte l'ipotesi che la Lucchese vada incontro al suo ennesimo fallimento: a quel punto c'è solo da capire se ci saranno i tempi per una gara per rilevare la parte sportiva entro e non oltre i primi di giugno.